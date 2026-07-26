Amigos y amigas:

La selección de fútbol española fue un ejemplo de grupo, de equipo y de familia, para jóvenes y abuelos. En fútbol y en todo, España siempre ha sido eso: blancos, negros, cobrizos, mestizos y jóvenes cuidando a sus ancianos. La noche del día 19, también todos los políticos, con la alegría en la cara votaron por “Alégrate España de tu propia España”, también la de los niños y los abuelos con fragancia de jazmín.

Dan fragancia a abuelos y nietos los pensamientos que cada domingo les envía Carlos Risco en La Región

El día 21, Maceda vivió una tarde de energía y deporte para niños, jóvenes y abuelos, con un programa patrocinado por La Región. El día 23, en Vilar de Cás-Maceda niños y abuelos se convocaron para aprender, colaborar y disfrutar cuidando el entorno, limpiando los alrededores del nido de cigüeñas y construyendo un nido simbólico. Como si de un partido de fútbol se tratara, se divirtieron dando cancha a los mayores. Ganaron los niños y también los abuelos; aquellos, portando agua fresca y estos, hidratando sus piernas cansadas. Todos, jugando, emitieron en su concello la fragancia del jazmín en una tarde de verano. Y el día 25, en Zorelle de Maceda celebraron los abuelos “O Santiaguiño de Zorelle”, tan importante como Santiago del barrio de A Ponte, de Ourense-capital, y como Santiago el Mayor, de la Compostela inmortal.

El día 26, san Joaquín y santa Ana, patronos de los abuelos, agradecemos a La Región el programa “A Maiores”, una herramienta que favorece la inclusión de los abuelos y las abuelas a través de sesiones formativas y de convivencia, con las que rompen la brecha generacional y fomentan una mejor calidad de vida. Esta propuesta formativa y lúdica ya ha cobrado vida en varios concellos. Abuelos beneficiados por el programa expresaron: “Las ganas de aprender no tiene edad”. “Estos espacios son vitales para romper la soledad y sentirnos parte activa del pueblo”.

Dan fragancia a abuelos y nietos los pensamientos que cada domingo les envía Carlos Risco en La Región. El domingo pasado les invitaba a mantener, entre otras actitudes, la sonrisa fácil, la cena suave, los tiempos fijos, la paz en la cara y “soltarse a la vida como el algodón a la brisa”.

Amigas y amigos, deseamos felices fiestas a los abuelos de Ourense, a los jóvenes y amigos curas del municipio de Maceda, Manuel Cid y Manuel Pérez, y a los siempre acogedores paúles de Los Milagros.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)