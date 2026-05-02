Ha llegado el mes de mayo, momento en el que muchos pueden celebrar el primer domingo del mes. Ese concretamente, el día de la madre o recordar el tiempo a su lado ahora que no está. Es un día en que algunos agradecen a su madre todo lo que han hecho por él o ella. Si voy al meollo de la cuestión: ¿Valoras a tu madre? ¿Pensaste en todo lo que hizo por ti estos años? ¿Su amor incondicional en cada una de tus locuras? ¿Las veces que te acompañó en silencio cuando las cosas iban mal? ¿Cuándo respetó tus decisiones porque no querías hablar? ¿Cuántas son las madres que se van despidiendo en soledad?

Ya no son importantes, ahora algunos/as piensan que estorban y optan por aligerar equipaje. Parece mentira que no podamos ver más allá, esa madre que ha apostado todo por ti, ha sacrificado su tiempo. Hoy se lo pagas con un billete de ida. No olvides que faltará lo esencial, el amor de ese hijo/a. Fácil es hablar, pero complicado ver su rostro triste, la mirada perdida en el dolor, ese silencio que dice tanto sin decir ni una palabra.

Hoy te pregunto: ¿qué es para ti tu madre? La respuesta está en tus entrañas, en lo más profundo de tu interior, rebuscando y arañando en tu corazón, sacarás la respuesta. Hoy recuerdo la historia del Mago de Oz, el hombre de hojalata que iba a Ciudad Esmeralda en busca de un corazón para sentir amor y emociones. Ahora dime: ¿tienes corazón para olvidarla? Una madre es única, duele perderla, no tenerla, no volverla abrazar…

Como colofón, solo puedo decir que no esperes a que ese momento llegue. Deja de dar disculpas, lánzate y lucha por ella. Ama sin esperar nada, no pongas tiempo, no esperes a cumplir tus premisas de meses, ama hasta que sientas que no te quedan fuerzas y sientes que te duele en el pecho.

Alexia Rodríguez Pequeño

(Vigo)