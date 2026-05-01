Nueva linterna en media España

Amigos y amigas:

Mientras en Fátima y en O Couto-Ourense suenan los primeros compases de la fiesta mariana, mientras la Catedral acoge el fervor de la devoción al Santo Cristo, mientras la madre tierra nos regala la mejor alfombra del año, en Madrid-Atocha los salesianos de media España colocan la nueva cúpula de nuestra Inspectoría.

Desmontan la linterna que llevaba seis años emitiendo ideas, sentimientos, planes y proyectos en media España salesiana. La corona de esa cubierta era Nando García Sánchez, hombre de apariencia débil pero con la riqueza del oro. Al lado de Nando, sonaba siempre la música discreta y bien templada de Samuel Segura. Con los dos anteriores, daban luz: el teólogo Juan José Bartolomé, el ecónomo José Luis Riesco, el sabio José Carlos Sobejano, el experto en Escuelas Óscar Bartolomé, el pastor de jóvenes Xabi Camino y el polifacético José Antonio Prol. Todos los miembros de la familia salesiana les agradecen el servicio de estos años.

El día 2 de mayo, mientras los madrileños celebran su victoria ante la Francia invasora de 1808, la familia salesiana de media España coloca a su obra nueva cúpula. Su corona se llama José Carlos Sobejano García, quien nació en Madrid en 1972 y fue ordenado sacerdote en el 2002; es licenciado en Filosofía y Teología, fue profesor en varias casas salesianas y director de las de Puertollano y Guadalajara. Y desde 2020 era miembro de la cúpula que hoy se desmonta.

Con José Carlos constituyen la nueva linterna: José Luis Villlota Cosío (vicario inspectorial), Óscar Bartolomé Fernández (ecónomo inspectorial), Francisco Rodríguez Míguez (consejero-coordinador de plataformas sociales), Iñaki Echeverría Unanua (consejero y coordinador general de pastoral en la casa salesiana de Bilbao), Koldo Gutiérrez Cuesta (consejero-delegado de formación), Sergio Huerta Moyano (consejero-delegado de pastoral juvenil) y Sergio Oter Díaz (consejero-coordinador de escuelas). (Francisco es ourensano). Estos, llenos de tradición y vanguardia, y empapados de ciencia y sabiduría, iluminarán durante un sexenio la Inspectoría, con cariño y claridad.

Amigos y amigas, parafraseando a Antonio Machado podemos decir: En los salesianos el cambio ha venido y todos saben cómo ha sido; ha revivido la Inspectoría y, media España, un año más, ha florecido. Se sigue escuchando fino el susurro del Espíritu.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)