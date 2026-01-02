Un año más, celebremos la vida al caminar

Amigos y amigas:

Vivir el año 2025 fue el mejor regalo que hemos recibido en los 365 días. El 2026 se nos ofrece como la mejor aventura que podemos realizar durante otras tantas jornadas, porque la vida no es un sueño, ni los años sueños son. Los años son para vivirlos y celebrarlos con la sabiduría que brota del corazón. Celebremos la vida al caminar, porque el futuro no cesará de mejorar.

Al comienzo de año, celebramos la vida felicitando y agradeciendo. Felicitamos el caminar del CEIP Manuel Sueiro por haber conseguido hace unos días el “Premio Estatal por su Plan de Lectura”, plan que enseña a vivir y caminar con la sabiduría del corazón. Felicitamos el caminar de la gestora de Operación Quilo por su gran trabajo durante diciembre, esfuerzo que llenó de cariño a cientos de familias ourensanas. Felicitamos a las instituciones, centros educativos y empresas que nos ayudaron a caminar la Navidad con alegría y amor.

Agradecemos a las Hermanas Clarisas de Allariz su “Esencia de la Navidad en clausura”, que nos ofrecieron en el suplemento VIDA de La Región el 28 de diciembre. Damos gracias a Carlos Risco por sus sabrosas “Cosas que no convienen”, que degustamos cada domingo en La Región. Damos gracias al Boletín Salesiano de enero 2026, por sus dos páginas centrales, que nos ofrecen un claro y artístico panorama de “La presencia salesiana en España”. Y estas tres felicitaciones y estos tres agradecimientos los hacemos extensivos a otras trecientas instituciones y acontecimientos de nuestra provincia.

Nosotros, un año más, vamos a ser caminantes con paz y esperanza. Por eso, la casa salesiana no cierra estos días sin escuela, porque quiere ser siempre hogar de paz y esperanza. Por eso, La Región este año desea seguir “afilando nuestro inconformismo” ante la pasividad y el conformismo que nos rodea. Por eso, nuestro espíritu nos anima a estar siempre en vela.

Amigos y amigas, durante el año que comienza lo nuestro es caminar, caminar sin emisiones nocivas, también por el corazón de la ciudad. Caminar como caminan las ilusiones y como florecen los jardines de la casa salesiana. Caminar pensando en verde, siendo protagonistas de nuestra historia, contemplando la infinita belleza del Señor, que nos acompaña en nuestro caminar. Deseo que caminéis el 2026 en paz y armonía.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)