Cuando los mayores superan a los niños

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Vivimos un momento histórico: por primera vez, hay más personas mayores de 65 años que niños menores de cinco en el planeta. En 2025, la población de 65+ alcanzó los 852 millones, el 10,5% del total, mientras la base de la pirámide se estrecha sin freno.
Este fenómeno no es una curiosidad, sino un aviso. Celebramos que la esperanza de vida siga batiendo récords -con hitos como los más de 107.000 centenarios en Japón o los casi 672.000 en todo el mundo-, pero nos enfrentamos a un desafío estructural sin precedentes. Una sociedad que envejece y reduce su natalidad debe replantearse sus cimientos: pensiones, dependencia, contrato intergeneracional y sostenibilidad del Estado del bienestar.
En España, el proceso es especialmente intenso. Ya hay cerca de 16.000 personas que han superado los 100 años, y la proporción de mayores de 64 años alcanza el 148% respecto a los menores de 16. Por cada 100 jóvenes, hay 148 mayores. Este desequilibrio es la antesala de tensiones fiscales, laborales y sociales que ya empezamos a notar.
La longevidad es un logro de la civilización moderna, pero convertirlo en oportunidad requiere políticas valientes: las soluciones ante este reto, las instituciones públicas saben perfectamente cómo reactivarlas. Otro asunto es la falta de consenso y el fomento partidista del voto.
No se trata de elegir entre jóvenes y mayores, sino de entender que el futuro depende de cómo gestionemos este nuevo equilibrio. Porque una sociedad que no cuida a sus mayores ni apuesta por sus niños está hipotecando su propio mañana.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
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