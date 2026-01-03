CARTAS AL DIRECTOR
Cosas de un inconfortable anciano
CARTAS AL DIRECTOR
Terminamos el año con una noticia que quizá merecería abrir todos los informativos: el Ártico se está volviendo irreconocible. La última “tarjeta de informe” ártica, elaborada por más de un centenar de científicos internacionales, habla de un deshielo récord, ríos que se tiñen de naranja y una tundra que cada vez se parece menos al paisaje helado que creíamos inmutable.
La capa de hielo de Groenlandia ha perdido en 2025 unos 129.000 millones de toneladas de hielo, y algunos glaciares de Escandinavia y Svalbard registran ya su mayor retroceso anual desde que hay datos. Más de 200 cuencas fluviales en Alaska muestran ríos “oxidados” por el deshielo del permafrost, cargados de hierro y metales que degradan el agua y ponen en riesgo la vida que depende de ella.
A la vez, la tundra “verdece” como nunca, se desplazan especies, cambia el permafrost y se altera el ciclo del carbono. El Ártico deja de ser un mundo aparte para convertirse en espejo de nuestro futuro climático y en aviso de que las fronteras geográficas no existen para el calentamiento global.
Decimos a menudo que “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”. Con el Ártico ocurre justo lo contrario: lo que pasa allí no se queda allí. A las puertas de un nuevo año, quizá la pregunta no sea si podemos permitirnos actuar, sino si aún podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado. Y en Europa, ¿qué país descubrirá primero, casi como en una trágica lotería climática, que le ha tocado pagar el precio de nuestra inacción?
Pedro Marín Usón (Zaragoza)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CARTAS AL DIRECTOR
Cosas de un inconfortable anciano
CARTAS AL DIRECTOR
El Ártico, termómetro del planeta
CARTA AL DIRECTOR
La neutralidad en un mundo complejo
CARTA AL DIRECTOR
Olor a perro mojado en los ascensores públicos
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 4 de enero?
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 4 de enero, en Ourense
Pues no, Trump no es mejor que Maduro (ni peor)