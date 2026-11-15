¿A dónde irán?

Iba esta mañana camino del trabajo y he visto los paneles publicitarios electorales de inicio de la campaña electoral del 29N.

Y yo me he preguntado: ¿A dónde van las promesas electorales incumplidas? ¿Se reciclarán? ¿Se auto plagian los partidos? ¿Quién se lee el programa de todos los partidos antes de votar? ¿Harán copia pega? ¿Se puede pedir explicaciones a un partido que no cumplió con lo que prometió?

El refranero español siempre funciona: “Promete antes de meter que, una vez metido, se acabó lo prometido”.

Alicia Mira Pérez

(Ourense)