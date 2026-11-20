En previsión de las venideras elecciones generales, que tendrán lugar el próximo domingo 29 de noviembre, toca repasar uno de los sujetos favoritos de los electores: la abstención.

Ya en las pasadas elecciones generales de 2023 se vino a confirmar esta tendencia mayoritaria en España a la hora de votar, y, conforme a la previsión que hacen las encuestas hoy por hoy, se seguirá extendiendo en los siguientes comicios.

Una vez detectado el problema, cabe discernir sus causas, que bien se podrían resumir en una sola, siendo esta el hartazgo y desencanto político y la consecuente dejadez de la población en esta materia.

Ver cómo, de manera constante y casi sistemática, los representantes de los votantes no hacen nada por satisfacer las necesidades e intereses de estos, siendo su promesa lo que les elevó hasta la categoría de parlamentarios, conlleva una decepción tal que se hace comprensible el no ejercicio de un derecho fundamental, que hasta hace medio siglo estaba suspendido a causa de una dictadura militar.

Repetido es el discurso que “obliga” a introducir una papeleta, sea del partido que sea, en la urna, por el simple hecho de ejercer ese privilegio democrático del que nuestros padres o abuelos, mismamente, no pudieron disfrutar.

Aquí no se trata de votar o no votar, sino de escoger a aquel grupo que uno firmemente crea que va a mejorar sus condiciones de vida y, si ninguno ostenta tal condición, decantarse por la abstención comporta un razonamiento legítimo.

Además de esta postura, también cabrían el voto nulo o voto en blanco, pero en cuanto a la opción que nos concierne aquí, esta reputa una queja, bien al modelo democrático instaurado por la Constitución de 1978, bien a los partidos políticos que en él participan.

Si tanto preocupan los datos de abstención electoral que se están dando últimamente en España, de nada vale señalar al que se decanta por tal opción, sino atender a las causas que la provoca, bien buscando un modelo en el que la participación social en la vida política sea de una forma más activa, bien castigando en las urnas las negligentes legislaturas que nos vienen precediendo.

Si este 29N tienes pensado quedarte en casa y no votar, asegúrate de que tienes motivos sólidos, como los aquí expuestos, para hacerlo, y no dejes que nadie te deslegitime.