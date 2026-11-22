Cada vez es más habitual encontrar las mismas grandes cadenas en cualquier calle comercial. Mientras tanto, muchas tiendas de toda la vida van cerrando sus puertas y de-sapareciendo poco a poco de nuestros barrios.

Es cierto que comprar por internet o acudir a grandes establecimientos suele resultar más cómodo y, en ocasiones, más barato. Sin embargo, pocas veces pensamos en lo que perdemos cuando dejamos de comprar en los pequeños comercios. Detrás de cada tienda hay personas que conocen a sus clientes, familias que dependen de ese negocio y años de esfuerzo para mantenerlo abierto. Además, estos establecimientos dan personalidad a las calles y contribuyen a crear relaciones entre los vecinos.

No se trata de dejar de comprar por internet ni de rechazar las grandes empresas. Se trata de recordar que nuestras decisiones como consumidores también tienen consecuencias.

Quizás antes de hacer siempre una compra por comodidad deberíamos preguntarnos qué tipo de barrios queremos tener en el futuro. Porque una calle llena de escaparates iguales puede seguir siendo una calle comercial, pero difícilmente tendrá la misma vida que una llena de pequeños negocios.

Izan Salom Ballesta

(Ourense)