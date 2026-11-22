No salimos de nuestro asombro viendo y escuchando cómo se está desarrollando este proceso electoral, al comprobar la facilidad y la desfachatez con que se manifiestan algunos políticos, en su frenética carrera hacia su éxito.

Veamos algunos ejemplos:

De insólito podemos calificar como alguien sobresaliente en ese mundillo, hace un llamamiento a la abstención de los posibles votantes de sus oponentes.

Alguno de ellos no duda en criticar las paguitas o el bono social energético, cuando realmente vivieron y viven beneficiándose con estas prebendas

-Incluso algunos de ellos no dudan en denostar y manifestarse en contra de las organizaciones de los trabajadores, es decir de los sindicatos reconocidos por la Constitución.

Aún a pesar de los datos económicos reconocidos por la Unión Europea, situando a España como líder europeo de crecimiento, algunos políticos niegan esta realidad expuesta con datos.

Otros que votaron en contra de la revalorización de las pensiones, ahora prometen lo contrario.

-Aquellos que anunciaban la ruina del país, con las subidas del salario mínimo, y a pesar de comprobar lo contrario, con datos, siguen erre que erre con sus críticas, coincidiendo con la patronal.

Mientras que otro después de prometer un millón de viviendas sociales, reniega de ese compromiso.

Es evidente que quieren sembrar confusión y dudas en el electorado, porque prefieren la abstención, si eso les beneficia.

Con estas pocas y otras muchas actitudes similares, nos tratan de tontos y desmemoriados, sin capacidad de análisis.

“Obras son amores, y no buenas razones”. Digan lo que digan, el votante no es lelo y olvidadizo. Ejerzamos este derecho democrático, y que cada cuál elija lo mejor según su criterio.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)