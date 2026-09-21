Septiembre, el mes de los ríos

Con la llegada de septiembre, la rutina regresa a nuestras vidas, pero también se abre una ventana de oportunidad única para volver la mirada hacia nuestros ecosistemas fluviales. Tradicionalmente considerado el mes de los ríos, este periodo de transición entre el verano y el otoño es crucial para evaluar la salud de los cursos de agua que dan vida a nuestro territorio, Galicia País de los Mil Ríos.

Tras los meses de severo estiaje y altas temperaturas estivales, los caudales se encuentran en sus niveles mínimos, dejando al descubierto tanto la fragilidad de sus riberas como las heridas causadas por la presión humana. Es ahora, antes de que las lluvias otoñales disfracen la realidad, cuando se hace más evidente la necesidad de implementar políticas de conservación y limpieza profunda.

Nuestros ríos no son simples canales de abastecimiento ni vertederos estacionales; son arterias vivas que albergan una biodiversidad insustituible y regulan el equilibrio climático de nuestras regiones. Celebrar este mes implica asumir un compromiso colectivo que vaya más allá de las buenas intenciones institucionales.

Se requiere una inversión firme en la depuración de aguas, la restauración de los márgenes degradados y la erradicación de vertidos ilegales que envenenan el futuro de nuestro entorno rural y urbano. Proteger los ríos en septiembre es garantizar el agua del mañana.

Gonzalo Sánchez, Lalo (Ourense)