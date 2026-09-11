La disyuntiva del PSOE
La disyuntiva del PSOE
A lo largo de los años me he mantenido en una relación a veces cercana y otras más periférica con el partido.
Aquí dije hace algún tiempo que a mi juicio sería bueno que los militantes y cargos representativos actuales tomasen en consideración las opiniones de Felipe y algún otro miembro destacado del grupo socialista en el pasado.
Hay gente en el momento presente, como García Page, que discrepan abiertamente de la línea de actuación que sigue el Gobierno y el partido en este tiempo actual.Sin embargo, y manteniendo el mismo criterio de escuchar a todos por igual, por lo que tiene de enriquecedor la sana discrepancia, es pertinente y necesario señalar alguna cuestión importante.
El partido, como el país, ha cambiado mucho a través del tiempo y la sociedad que nos rodea. Las claves que propone gente como González o Page están obsoletas, pretenden conseguir una fidelidad para con el viejo sistema político que viene de la transición.
La constitución ya no es válida para el momento actual. Suele decir Felipe que hay que respetar la constitución incluso para cambiarla. Me parece interesante. Pero yo sugiero que es necesario cambiarla para poder respetarla. El país de hoy es muy diferente al del año 78 .
Por tanto, teniendo en cuenta sus opiniones y valorando sus palabras, en este momento nos toca hacer balance y optar por el presente, por la línea que marcan el Gobierno y el secretario general del partido a día de hoy.
Como se suele decir, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor.
Alberto Quintairos Rodríguez (Ourense)
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