Una calle de París. Una entrada de un café. Hay un negro en el interior. Un negro o dos. Controlan todo. Están todo el día. Hasta que el bar cierra sus puertas. Otra calle de París. Un supermercado.

Hay dos negros vestidos de oscuro en la entrada. Controlan todo. Toda la jornada. Un bistrot de París. Hay dos negros en la entrada. Controlan todo. Hasta si llevas los cordones desabrochados. Unos almacenes de ropa en París. Hay más de dos negros en la entrada. También en cada planta. Controlan todo. Hasta si un modelo te queda mal. Todos tienen su mesa de recepción. Con sus instrumentos de comunicación. No utilizan móviles. Las mesas no suelen ser muy acordes con lo establecidos. En los hoteles también hay dos negros en la entrada. Todos ellos son empleados de seguridad. Son serios y su uniforme es oscuro. Son muy educados. Lo dicen todo bien.

En París hay también muchas fruterías familiares. Las suele llevar un señor de mediana edad. Un señor venido de otro lugar. En las fruterías de barrio no hay negros educados en la entrada. No hay negros con traje oscuro de seguridad.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)