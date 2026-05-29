Vivimos en un mundo que corre hacia la automatización y la inteligencia artificial, y nadie en los gobiernos y la oposición se pregunta seriamente: ¿dónde quedan las ideologías políticas? Coches sin conductor, oficinas vacías porque la IA hace el trabajo de cuello blanco, y hasta programadores siendo reemplazados por algoritmos. Esto no es ciencia ficción: es el mañana que ya llega.

La política siempre ha estado atada a la economía. Pero lo que viene no permite seguir etiquetándose como socialista o conservador como si nada cambie. Necesitamos un salto de mentalidad, nuevas formas de entender la vida, el trabajo y la dignidad.

Sin embargo, mientras China les va a dar DNI a los robots y discute si tendrán derechos, la educación -que debería ser la primera en transformarse- sigue arrastrándose como un río lento frente a la avalancha. Los cambios no son vaticinios: ya están aquí. Y, sin embargo, ni están, ni se les esperan. Los relatos siguen imponiéndose a los datos, y la política sigue dormida. ¿Cuánto más vamos a esperar antes de dejar de actuar como si el futuro fuera un espejismo? ¿Hay ideas, hay propuestas reales en los programas políticos? El clásico cortoplacismo de la política, nos va hacer pagar un alto precio del mañana.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)