La cámara humana

En un mundo saturado de imágenes y vídeos, los ojos humanos adquieren una relevancia única. Son las cámaras naturales que capturan los instantes de la vida, con el cerebro como principal artífice de su recogida y almacenamiento.

A lo largo de generaciones, se han valorado por su utilidad y belleza: ojos que hablan por sí solos, con dulzura o dureza. A través de ellos afloran los sentimientos, como lágrimas que reflejan reacciones bioquímicas en nuestro organismo.

En esta era de insomnio creciente, las ojeras delatan un descanso fallido, que los cosméticos intentan disimular en pos de una imagen “perfecta”. La frase “ojos que no ven, corazón que no siente” evoca el cierre de párpados como persiana al mundo, en un aislamiento que a menudo socava el bienestar.

Los telediarios y documentales nos bombardean con imágenes violentas de guerras y genocidios, advirtiendo de su impacto en nuestra “cámara permanente”. Pero entre tanta pantalla, la luz azul daña nuestro cerebro.

Aun así, la esperanza brilla: innovaciones tecnológicas devuelven la visión a invidentes. Mundo de cámaras humanas y digitales, donde pronto unas gafas nos sumergirán aún más en ese nuevo mundo de la “nube”.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)