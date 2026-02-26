Make Ourense great again

Hemos podido leer en este diario los últimos días cuáles son las preocupaciones principales de los vecinos de Ourense respecto al estado de nuestra ciudad y la mala gestión que se está haciendo de ella, la preocupación por el estado actual de nuestra querida ciudad de Ourense y la percepción que tenemos los ciudadanos sobre su gestión.

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un notable deterioro en la limpieza, el mantenimiento y la infraestructura urbana, aspectos que reflejan una gestión que, en nuestra opinión, no está a la altura de las potencialidades que posee Ourense.

Es inevitable hacer un paralelismo entre el alcalde Jacome y Donald Trump, en tanto en cuanto ambos parecen centrarse en campañas mediáticas y decisiones controvertidas, dejando de lado las necesidades reales de la ciudadanía. La gestión local debería priorizar el bienestar de sus habitantes y la puesta en valor de los recursos y características únicas de nuestra ciudad, en lugar de distraernos con polémicas o decisiones que no benefician a Ourense.

Por otro lado, nuestra ciudad cuenta con un gran potencial en diversos sectores. La riqueza termal, nuestro patrimonio cultural, la belleza natural del río Miño, y la ubicación estratégica son recursos que no están siendo explotados en toda su magnitud. Apostar por el turismo, la innovación tecnológica y la promoción cultural puede convertir a Ourense en un referente en la región y más allá.

Es momento de que nuestras autoridades escuchen la voz de la ciudadanía y trabajen en serio por revitalizar Ourense, devolviéndole el esplendor que merece. La ciudad puede y debe ser grande, y todos compartimos la esperanza de que, con un liderazgo responsable y comprometido, podamos lograrlo.

Rubén Garrido Rivero

(Ourense)