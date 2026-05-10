Caminando, aprendiendo

A pesar de los distintos acontecimientos del momento, la sociedad continúa aprendiendo. Lo hace, especialmente, en un ámbito clave: la longevidad. Nos encontramos inmersos en un gran laboratorio sobre la prolongación de la vida humana.

Numerosos estudios coinciden en señalar los beneficios de practicar ejercicio con regularidad. No resulta extraño: nuestro cuerpo está hecho para moverse, y “correr detrás del alimento”. Sin embargo, en una sociedad rodeada de comodidad, la actividad física exige hoy una motivación consciente.

Algo similar ocurre con la alimentación. Cada vez se reconoce más la estrecha relación entre el intestino y el cerebro, conectados a través del nervio vago. Esta comunicación es bidireccional, lo que refuerza la importancia de una dieta equilibrada no solo para la salud física, sino también para el bienestar mental.

Más compleja resulta la cuestión de las relaciones sociales. La presencia física ha cedido terreno ante el uso del móvil, un dispositivo multitarea que, si bien facilita la comunicación, también puede empobrecerla. El uso excesivo de las redes sociales empieza a mostrar efectos negativos en el bienestar personal. Como en tantos otros aspectos de la vida, avanzamos mediante prueba y error. Asistimos en tiempo real a un proceso continuo de aprendizaje en la búsqueda de una mejor salud y calidad de vida.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)