El respeto trae la paz

¿Cómo la sociedad internacional consiente, resignadamente, que el nuevo emperador se tome la libertad de agredir o pretender a países independientes?

La lista es muy larga, Venezuela, Palestina, Irán... y ahora aspira satisfacer su capricho apoderándose de Cuba, sin desistir de Groenlandia. Bajo el pretexto de cambio de régimen político ajeno, subyace su interés económico, del petróleo, tierras raras, resorts y de todo aquello que signifique enriquecimiento con la reconstrucción de las cenizas del incendio que él mismo provocó.

¿Habrá que soportar a este egocéntrico, farolero y cínico hasta nuevas elecciones? Que solucione los problemas de su país, que no son pocos.

Es vergonzoso y perverso ver cómo la comunidad internacional se arrodilla para lamerle el c..., ante la amenaza de su poderoso armamento y de sus famosos aranceles. A este prepotente, narcisista, ambicioso inconmensurable e insaciable millonario se le vence con su misma medicina: el aislamiento internacional de forma consensuada. ¿Dónde está el orgullo de ser libres e independientes? ¿O es que faltan agallas?

Callar ante el que vomita maldad nos convierte en sus aliados. Entre todos unidos se puede derrotar a este vanidoso y pretencioso personaje. El mundo libre debe sentirse avergonzado de claudicar ante un ignorante que basa sus argumentos en la fuerza bruta, desafiando a la comunidad mundial libre.

Si todos fueran capaces de vencer sus complejos de inferioridad, el fantasma de Mandalorian caería aplastado por sus propios compatriotas, víctima de sí mismo derritiéndose como una bola de nieve en el infierno, agonizando lentamente.

“El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Si se quiere, se puede.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)