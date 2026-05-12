Fomentando la vagancia

De algunos años a esta parte se está volviendo recurrente el hecho de que con la disculpa de la solidaridad, el humanismo, los derechos humanos y, por qué no decirlo, la conquista del voto fácil estamos abriendo puertas sin control de un mínimo de raciocinio a todo el que se asome por esta nueva tierra prometida donde aparte de cuatro realmente necesitados y con un mínimo de ganas de arrimar el hombro inducidos por las falsas ONG caen como moscas acoplados al maná que el Ejecutivo reparte con el único fin de que dicha acción le revierta en votos y así quedar como los buenos de la película. Pues fuera de ese beneficio, los efectos son los que se pueden apreciar a diario por todo el país: el fomento del “vaguismo” con sus otras consecuencias parejas, como el miedo que se le ha subido a la chepa a tantos vecinos de los hasta ahora tranquilos pueblos. Ya no vale una puerta aunque sea de hierro; el vicio tira tanto que al disponer de tiempo los maleantes se atreven a todo con tal de sacarse unos euros extra.

Esto va en contra de esa gente que, viviendo en la ignorancia de los hechos o por ser unos convencidos del modelo, prefieren tachar de ultra a todo el que muestre una opinión contraria antes de reconocer que esta no es la solución.

Se puede llevar al extremo: imagínense que llenamos el país a rebosar, se nos quedaría el país corto y la solución sin llegar. Por mucho hierro que se trate de quitar, el problema va in crescendo. Y eso es un problema de todos. España, un país de honrados trabajadores, puede acabar en todo lo contrario, y cuanto más se les abra la mano, menos se van a preocupar de aportar en modo labor, es fácil de entender.

Mario Varela

(Ourense)