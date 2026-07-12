Estoy de baja
Un cielo sordo
Indefectiblemente nos acecha la información referente a la putrefacción y corrupción del basurero de la política.
Por todos los flancos de la actualidad vemos las caras -o las caretas- de esos “personajes” disfrazados de buenos y malos. Unos vomitando la bilis que los corroe y otros elevando oraciones hacia un cielo sordo e incrédulo. Mientras tanto, la naturaleza no deja de enviarnos sonidos, vientos, olores, amaneceres y ocasos; pero también tempestades, incendios y enigmas. Ante ello, la humanidad, atrapada en su propia ceguera, sigue girando en un bucle del que parece no querer despertar.
Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte (Albacete)
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