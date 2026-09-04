¡Un clamor!

En distintos pueblos y ciudades de España se han celebrado importantes concentraciones en defensa de la españolidad y la integridad territorial de Ceuta. A estas horas resulta difícil precisar cuántos ciudadanos salieron a la calle para protestar por la gestión gubernamental de la crisis migratoria, que algunos medios y sectores políticos han calificado de “invasión”. El propio Gobierno parece mostrar fisuras: mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece una versión, el director general de la Policía sostiene otra.

Durante el Día de Ceuta, los ministros y el delegado del Gobierno tuvieron que abandonar el salón de actos entre gritos de “¡Traidores!”. La tensión ciudadana se palpaba en una ciudad decepcionada por una gestión que muchos consideraban insuficiente, mientras el jefe del Ejecutivo había permanecido de vacaciones enviando a ministros cuyas intervenciones soliviantaron aún más a los ceutíes.

Este jueves, Sánchez acudió al Congreso para dar explicaciones. Pero el clamor popular expresa una indignación más profunda: la de una ciudadanía que percibe a un Gobierno incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, cada vez más debilitado y lastrado por numerosos fallos de gestión.

Veremos qué consecuencias tienen tantos errores y qué coste político acaba pagando un Ejecutivo que se aferra al poder como un clavo ardiendo.

Mientras tanto, el Gobierno marroquí sigue imponiendo su estrategia y marcando goles en la portería nacional y la europea.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)