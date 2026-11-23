Como saben mis lectores me encanta el cine. No soy un crítico experto por supuesto, ni nada parecido. No tengo tanto conocimiento sobre ese tema.

Pero me gusta mucho, he visto mucho y tengo una buena colección de películas en DVD, y antes las tuve en VHS (esto forma parte del pasado) y antes, de chaval (esto también forma parte del pasado), me pasé días en la Filmoteca Nacional en Madrid cuando la Filmoteca aún estaba en el Círculo de Bellas Artes, viendo cuatro películas diarias durante más de un año, en lugar de ir a mis clases en la facultad.

Una cosa que me llama la atención del cine es que hay actores y actrices que siempre salvan la película. Da igual que la película sea directamente un asco. Si ellos están allí, en la pantalla, la salvan. Por ejemplo Gregory Peck, Spencer Tracy, Henry Fonda, Ava Gardner, Robert Mitchum, Clark Gable, Katharine Hepburn, Sean Connery, y más actualmente Matt Damon por citar uno más joven. Incluso Harrison Ford entraría en esta lista. Aunque la peli sea infumable ellos salen intactos a pesar del desastroso trabajo del director, los guionistas o la producción.

Ya decía John Ford: “Si usted no ha visto caminar a Henry Fonda, entonces aún no sabe lo que es el cine”

Hay un montón de ejemplos. Henry Fonda, uno de mis actores favoritos, que debía de ser un desgraciado en persona ya que se le suicidaron tres mujeres y todos sus hijos se fueron de casa en cuanto pudieron, era maravilloso actuando. Ya decía John Ford: “Si usted no ha visto caminar a Henry Fonda, entonces aún no sabe lo que es el cine”.

Para entender esa frase a fondo hay que ver una película que se titula “My Darling Clementine” y que en España se tituló con un nombre absurdo e incomprensible pero muy bonito que fue “Pasión de los fuertes”. Ahí se ve caminar a Henry Fonda como decía John Ford, con esa elegancia incomparable que nos deja atónitos.

Otro tipo así era Steve McQueen, un maltratador con sus mujeres y novias, pero un actor estupendo en la pantalla que bordaba sus papeles, aunque sus papeles fueran siempre una tontería. ¿Quién no recuerda aquella maravillosa “La gran evasión”.

Y otro magistral, este con buena fama en todos los aspectos de su vida y su obra y quizás mi favorito era James Stewart. Uno de esos actores que cuando aparece en pantalla ya sabes que todo va a ir bien. Sea la peli de George Cukor, Frank Capra u Otto Preminger. Eso da igual.

James Stewart además tenía dotes increíbles: siempre parecía bondadoso y su presencia física (sobre todo de joven) era extraordinaria

James Stewart además tenía dotes increíbles: siempre parecía bondadoso y su presencia física (sobre todo de joven) era extraordinaria. Alguien del que piensas que es un cielo y lo querrías como hermano o amigo. Un tipo bueno, sencillo y nada más. Por cierto que, no sé si lo sabían, pero James Stewart era arquitecto graduado por Princenton.

En fin... reflexiones tontas sobre cine.

Como cantaba Luis Eduardo Aute: Más cine, más cine, más cine por favor.

Vayan al cine, “please”.