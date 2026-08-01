Cruzar fronteras y no morir en el intento

Estos días hubo decenas de muertos en Ceuta por intentar escapar de su dictadura monárquica, azuzados por necesidades vitales y por mafias inhumanas de tráfico de migrantes.

Por ello proliferan protestas verbales de la ultraderecha europea por los 60.000 marroquís que cruzaron la frontera y entraron en España sin comida, sin dinero, sin tarjetas de credito,... y sin nada más. Hay líderes ultras que incluso denuncian esta incursión física como otra “invasión musulmana”: ¿un “déjà vu” como aquel 711 de nuestra era, encabezado por Táriq ibn Ziyad?

Pero esos mismos ultras hispanos no se quejaron nunca de los casi 14 millones que “invadieron” Mallorca durante 2025. ¿Por qué? porque llegan en avión, adinerados, con tarjetas, fiestas a gogó, algunos con coches de lujo y todo lo demás.

Intentan cruzar la frontera y no morir en el intento, porque les sobra el pasado, pero les falta el futuro, que nunca les llega.

La verdad es que el dinero es el auténtico “pasaporte”, este, y no otro, es el verdadero espacio Schengen de la UE.

“Quo vadis Europa”.

Antonio O. Ferreiro (Ourense)