La ideología errónea detrás de los incendios forestales

Los incendios forestales son especialmente virulentos porque los montes están siendo gestionados de tal forma que hay muchas restricciones para su limpieza. Estas restricciones son debidas a ideas como la que considera que la retirada de la biomasa puede ser contraproducente, al ser la hojarasca y madera muerta hábitat de especies y parte del ciclo del suelo.

Ahora bien, a la naturaleza no se le puede dar un valor absoluto que la ponga por encima del hombre. En la creación es el hombre el único ser que tiene un valor absoluto, y por tanto es legítimo una gestión del monte que evite o por lo menos minimice el daño que al hombre le pueda ocasionar un incendio.

Es el ecologismo radical lo que está en la raíz de estos desastres naturales, no el cambio climático. Una ideología que, por ser tan defendida en Bruselas y por la clase política española que cobardemente la apoya, seguirá siendo motivo de más desastres en el futuro.

Agustín Cruz (Madrid)