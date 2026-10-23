Malvenido señor Milei

“El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe”

(Diógenes de Sinope, filósofo de la Antigua Grecia, 412 AC-323 AC).

Tome para si tal sentencia, señor Milei. Ha venido usted a insultarnos cuando lo profirió llamando al presidente del Gobierno español como un “impresentable dictador”. Entonces, en España sufrimos una dictadura y no vivimos en un régimen democrático. Curiosa dictadura en la que ya se han convocado elecciones generales para el día 29 de noviembre. Y, señor Milei, usted ha aterrizado para hacer precampaña a favor de formaciones políticas que comparten su credo ultra liberal.

El que sea presidente de un país hermano, con tantos lazos históricos que nos unen, no le da patente de corso para venir a insultarnos. No soy votante del PSOE, ergo ni de Pedro Sánchez, pero es actual presidente de Gobierno de mi país. Reitero, de un país democrático y no una dictadura. Tan democrático que sus aliados ideológicos puedan llegar, a través de las urnas y pactos, a gobernar a este país.

Imaginemos, por un instante, que un mandatario extranjero visitase su país y llamase impresentable dictador al presidente de la República, ¿cómo reaccionaría usted, a sabiendas de que ha sido elegido por la mayoría de los argentinos? Tan en democracia vivimos en España que permitimos la libertad de expresión. Ello de tal modo que, a pesar de sus insultos, no se ha pedido que abandone este país por agravios al mismo.

Sea usted malvenido a España, señor Milei. Aquí, de momento, usamos la motosierra para talar árboles y desbrozar. No venga a caldear más el ambiente político, que ya algunos porfían en ello. Déjenos en paz, y regrese a su país a resolver las necesidades que pueda padecer su propio pueblo. Nosotros decidiremos, por nuestra cuenta, nuestro futuro político, como lo hemos hecho desde que en 1978 fuimos llamados a las urnas electorales. Y en tantos años, hemos consolidado nuestro régimen democrático, alternando gobiernos de signos contrarios.

Permítame, señor Milei, despedirle en argot lunfardo.: ¡Qué quilombo has armado, si andás más perdido que un turco en la niebla!

Abelardo Lorenzo(Ourense)