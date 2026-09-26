La culpa es del negro

Pues no. La culpa de los males que padecemos en gran medida la gente corriente es de los que nos roban todos los días en nuestras propias narices. De las petroleras, ejemplo Repsol, que en los últimos meses declaran que triplicaron sus beneficios, diciéndonos al mismo tiempo que la gasolina está cara por la guerra. Las eléctricas, ejemplo Naturgy, subiendo de manera escandalosa los precios de la electricidad, cuando en España la mitad de la energía eléctrica se genera con renovables, y sus beneficios siguen creciendo.

Los bancos, de los que no puedes librarte, que te cobran por hacer negocios con tu dinero, donde además la mayor parte del trabajo lo tienes que hacer tú, hasta cuando pagas un café con tarjeta, el banco recibe una comisión, el año pasado declararon en España unos beneficios de 35.000 millones de euros.

Los supermercados que junto con las cadenas de distribución, le pagan los tomates al agricultor a cincuenta céntimos y nos los venden en la tienda a cinco euros.

Pero claro, los que mandan en el mundo son los ricos, esos a los que no se le pueden poner impuestos, los políticos solo son los esbirros que están a sus órdenes, si alguno no sigue sus directrices ya lo desprestigian con sus potentes medios de manipulación de las masas

Hace poco el señor Mourinho señalaba a un árbitro como el culpable de los males del Real Madrid, evidentemente para que no lo señalen a él como responsable. Lo mismo ocurre en nuestra sociedad. Los ricos a través de algunos políticos señalan como culpables de los males de los ciudadanos al inmigrante hambriento que llega en una patera. Piensa el rico, no vaya ser que los ciudadanos se den cuenta, y nos señalen a nosotros. En todo caso si estamos en el bar, y no lo tenemos claro, la culpa se la echamos al Gobierno y que nos pongan otra cerveza. Lo importante es que nuestro equipo gane la liga.

Cesáreo Lorenzo Rodríguez (Ourense)