Hay una pregunta que cada vez escuchamos más los estudiantes: “¿Qué nota necesitas para entrar en la carrera que quieres?”. Parece una pregunta normal, pero detrás de ella hay una presión que muchas veces pasa desapercibida.

En segundo de Bachillerato, con apenas 17 o 18 años, tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestra vida mientras intentamos conseguir la mejor nota posible. Nos acostumbramos a calcular medias, décimas y notas de corte como si nuestro futuro dependiera exclusivamente de un número.

Una diferencia mínima puede dejarte fuera de unos estudios que llevas años queriendo hacer. Pero ¿realmente una décima menos significa que una persona tiene menos capacidad, menos interés o menos posibilidades de convertirse en un buen profesional?

Las notas son necesarias para organizar el acceso a la universidad, pero no deberían convertirse en la única forma de valorar el potencial de una persona.

Quizás nos hemos preocupado tanto por alcanzar la nota necesaria que nos hemos olvidado de algo más importante: descubrir qué queremos llegar a ser.

Alex Fernandez Guerra

(Ourense)