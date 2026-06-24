La Región

La Región

Dende Xinzo... Que soño tan feliz!

Publicado: 24 jun 2026 - 03:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

O pasado sábado por a tarde en Santirso de Mabegondo o noso equipo de fútbol, O Antela FC, conseguiu ascender por primeira vez nos seus 107 anos de historia a Terceira Federación. Viva o Antela FC e a súa afición.

Unha tarde de futbol moi longa e con todo incluido, partido reglamentario, prorroga e lanzamento de penaltis. Chapeau Antela! e moitos parabéns por a tempada realizada e un play off de ascenso espectacular eliminando a dous grandes equipos, o Betanzos e o Santirso de A Coruña, que a priori eran favoritos na eliminatoria.

Ahora toca disfrutar destes bonitos momentos e de un merecido descanso para xogadores, corpo técnico e directiva polo traballo ben feito. Noraboa e moitos parabéns.

Para esta nova historia deportiva do Antela FC de Xinzo, contamos co apoio do Concello e demáis organismos e tamén de todos os antelanos.

Pronto teremos un avance prometedor da próxima tempada para levar o noso equipo por toda Galicia, con moito ánimo, moita forza e moita coraxe para competir contra os mellores equipos da Terceira galega.

Dende Xinzo e sempre, que nos quiten lo bailado. Forza Antela FC!

Toño Novoa (Xinzo de Limia)

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