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El mundo de la información está lleno de noticias. Las tenemos en las redes sociales, en la televisión, la radio, la prensa, etc. Una tras otra llegan a nuestros ojos. El móvil fomenta la rapidez en la visión y lectura de los flujos de imágenes, textos y vídeos que se difunden.
Parece que estamos en una carrera por ver quién es capaz de ver más noticias -recalco “ver”-, y no de asimilar. Para entender la información, hay que detenerse a pensar qué se deduce de su lectura. Es quizás una de las mejores capacidades del ser humano. El hábito de pensar, de reflexionar, de detenerse un segundo -o dos- para comprender informaciones que a priori pueden parecer irrelevantes, nos puede ayudar a mejorar el estrés y la ansiedad que vivimos en esta sociedad.
Relaciones sentimentales que desaparecen en cero coma, debido a esa falta del hábito de pensar, de mirar a los ojos a la otra persona y decir: “Espera un momento, pensemos con calma”. No es una fórmula mágica, no es una pastilla que mejora el organismo; simplemente son hábitos que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia.
Hoy se fomenta la imagen física: los gimnasios, el ejercicio, los alimentos saludables y la reducción del estrés para tener mejor calidad de vida. Pensar crea conexiones neuronales que, independientemente de la edad, pueden ayudar al objetivo de todo ser humano: ser feliz y sufrir lo menos posible.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
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