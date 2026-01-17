El derecho a una educación integral (2)

Dentro de los diversos sectores que requieren cambios sociales mas urgentes son la formación de los educadores y la formación de los dirigentes religiosos. Desde Juan XXIII se han sucedido diversas iniciativas, sin atreverse a los cambios que realmente necesita la acción religiosa. Las enseñanzas emanadas de las más altas esferas, no tienen la repercusión social que se esperaba. Tanto el papa Francisco como el papa León hicieron de la “cultura de la pobreza” la piedra angular de su doctrina. Los efectos de la iniciativa, deberian tener una mayor visibilidad social. Los educadores religiosos con una mayor sensibilidad introducirían cambios profundos.

Ahora más que nunca sabemos que la reproducción de la sociedad que tenemos o su transformación ecosocial depende en gran medida, del modelo de educación que seamos capaces de instaurar en las familias, en los centros escolares en los medios de educación, en las organizaciones ecosociales. No es posible cambiar la sociedad sin la formación de personas que tengan objetivos vitales alternativos a los que propone la cultura capitalista. De ahi la importancia de una educación, pues es la acción humana que tiene como fin la formación de las mentalidades, los sentimientos, el reconocimiento del otro. Mediante la educación es posible ayudar algunas personas para que sepan establecer una relación entre el yo interior y el activismo social que desde la infancia se ha de desarrollar a través de asociaciones y movimientos sociales.

Educar es mucho más que instruir. El hecho de que la Union Europea, la OCDE, el Banco Mundial pongan el acento en la razón instrumental y la competitividad, que tengan una concepción puramente funcional y la competitividad de la educación como si ella tuviera que legitimarse solo si está al servicio de la economía de mercado y del trabajo, todo esto reduce fuertemente el contenido pedagógico de muchos documentos, algo que también encontramos en muchas orientaciones que pretenden ser pedagógicos. La escuela debería ceder a esta lógica tecnocrática y del mercado. Es importante que la educación valore no solo las competencia a los ámbitos del saber hacer y del saber hacer, sino también, aquellos de saber vivir juntos y de crecer en humanidad. Al educador corresponde la tarea de transmitir los valores de la historia y buscar los valores en torno de los cuales se ha de organizar el futuro. No se trata de mejorar la educación poniendo menos alumnos por profesor, o un ordenador por clase, sino que hacemos como y para que utlizamos esos instrumentos.

La Unesco ha impulsado dos informes para a pensar y orientar y orientar la educación del futuro. Sus titulos nos indican su contenidios “aprender a ser” y “La educación encierra un tesoror”. La educacion integral se apoya en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Moncho Ramos Requejo (Maceda)