Desigualdades evidentes

Si la igualdad está sacralizada en la Constitución, corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que la puedan impedir.

Por ello nos resulta extraño ver como a unos no se les vincula, ni responsabiliza, ni imputa de casos como el de la policía patriótica, financiación ilegal, etc., a otros con muchos menos indicios fehacientes, o simples conjeturas, se les inician causas judiciales, desprestigio mediático y condena social, previa a cualquier resolución de los tribunales.

Mientras que a un ciudadano particular se le dilata un proceso sobre un delito del que se confiesa autor, a otro ciudadano particular se le inicia procedimiento de forma inmediata, basado en supuestos, con condena previa mediática y social.

Llama la atención de que unos asuntos judiciales se dilaten en el tiempo, mientras que otros aceleran el ritmo, según convenga.

No debe cundir el desánimo para seguir confiando en que la desacreditada justicia y la política completen el rompecabezas de este batiburrillo de forma equilibrada

Es evidente que no existe la igualdad de trato. Depende del cristal con que se mire.

Lo lamentable es que esta actitud es demasiada frecuente tanto en la política, en la justicia y en los medios.

Estamos convencidos que los representados son más objetivos y coherentes que los mismísimos representantes.

No debe cundir el desánimo para seguir confiando en que la desacreditada justicia y la política completen el rompecabezas de este batiburrillo de forma equilibrada, a pesar de que una gran mayoría social, influida por los medios, ya dictó sentencia.

El daño ya está hecho y el objetivo cumplido.

La ciudadanía merece algo más de certeza para confiar en las instituciones, las que deberían procurar recuperar el aprecio y el prestigio perdidos.