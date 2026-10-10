¿Imponer o convencer?

Somos un país que no ha sabido entender la política como el camino para entrar en el presente siglo. En nuestra defensa, Europa tampoco lo ha hecho del todo: hay avances, pero insuficientes.

La tecnología es un hecho constante en nuestra vida, pero no hemos sabido aprovecharla para el bienestar y el confort de los ciudadanos. Los salarios y los trabajos actuales siguen al margen de las potencialidades tecnológicas. La educación, por su parte, no ha sido utilizada por la política para educar digitalmente a las nuevas generaciones.

El consenso es utopía en un mundo de miopía

Llegan elecciones con el clásico bloque de izquierdas y derechas; igualico que hace un siglo. Las alianzas se gestan en este periodo electoral. Se trata de imponerse y ganar al oponente. En nuestra defensa, alegamos que muchos países se encuentran en la misma sintonía: imponer.

El consenso es utopía en un mundo de miopía. Convencer no está de moda, porque es un trabajo arduo y penoso que nadie desea abrir. Las guerras actuales, al igual que la política presente, buscan imponer sus doctrinas y sus reglas en un mundo cada vez más polarizado y radicalizado. El ser humano es el medio para conseguir los fines de la imposición.

Convencer exige instituciones que escuchen, escuelas que enseñen a pensar y una política que use la tecnología para incluir, no para dividir. Si no cambiamos de rumbo, seguiremos anclados en el siglo pasado. Con mayor pobreza económica y humana.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)