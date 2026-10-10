Pesar pola morte de Beiras
Pesar pola morte de Beiras
Beiras era un profeta de voz atronadora que cuspía verdades coma puños. Economista, profesor, político, escritor. Líder do nacionalismo galego, socialista, bo burgués, conferenciante brillante e culto (demasiado culto, incluso, pois cando falaba había que acudir ao dicionario...). Amolaba con clase. Até os adversarios o admiraban, desexando apropiarse del para maior esplendor do seu propio circo. Beiras, xenio e figura, por desgraza era honesto; e deu un bo zapatazo no Parlamento Galego, como cumpría.
Como dixen, quixérono engaiolar e resulta que el non se vendeu. Neste país no que todo se compra e se vende, el non se vendeu. Un excéntrico. Elixírono académico da RAG e demitiu. O que eu digo: unha rareza. Tiña principios, tiña ideais... e ademais era boa persoa. Un tolo perigoso.
Se se expresase en español, quizais tivese máis recoñecementos, pero el facíao en galego, o idioma propio de Galiza. Ás veces vestía de branco coma os pretos vellos do Brasil: un dandi xeneroso cos seus e desobediente, que non indisciplinado. Tivo unha vida plena de entrega a Galiza, explorando tamén a posibilidade de entendemento coa esquerda española (queda para a lembranza o momento en que algúns dos seus líderes dixeron que España era plurinacional ou unha nación de nacións…). Sempre na memoria.
Ramón Coira Luaces
(Ourense)
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