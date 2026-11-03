Día de la Ecología

El pasado domingo 1 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Ecología, una fecha que no debe quedarse en la mera celebración en el calendario, sino convertirse en una profunda llamada a la acción colectiva. Vivimos en un momento crítico en el que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación exigen un compromiso firme de toda la sociedad. Proteger nuestra casa común no es una tarea exclusiva de las grandes cumbres internacionales; es una responsabilidad diaria que empieza en nuestras propias calles, colegios y hogares. La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Esto depende de los elementos que componen el entorno y de los diferentes agentes que intervienen en su estudio.

Un claro ejemplo de este compromiso transformador lo encontramos en nuestra propia provincia con los Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense. Este grupo de jóvenes nos demuestra de forma constante que la verdadera conciencia ambiental se construye desde la base, mediante la educación, el cuidado de nuestro entorno natural y la sensibilización ciudadana. Su labor incansable limpiando espacios verdes y promoviendo el reciclaje es el reflejo de la juventud que Galicia y el planeta necesitan.

El término ecología significa “el estudio del hogar”, proviene del griego oikos (vivienda, hogar) y logos (estudio).

La ecología nos enseña que todo está interconectado y que cada pequeño gesto cuenta para preservar el futuro. Si queremos dejar un legado habitable a las próximas generaciones, debemos mirar el ejemplo de estos colectivos locales y asumir nuestra parte de responsabilidad. Cuidar la Tierra es, en definitiva, cuidarnos a nosotros mismos.

Gonzalo Sánchez (Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense)