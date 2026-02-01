Elijo ser ruido

Soy consciente de que no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo hacer ruido… ruido para que llegue lo más lejos posible. Ruido para despertar a aquellos que decidieron bajar los brazos hace ya mucho tiempo. Ruido para sacudir conciencias dormidas, para incomodar la calma falsa de los conformistas. Ruido para aturdir a aquellos que se manifestaban como manipuladores imperialistas, a quienes construyen cadenas mientras predican libertad.

Ruido para romper el silencio cómodo de los indiferentes. Ruido para incomodar a quienes prefieren la mentira disfrazada de orden. Ruido para recordar que rendirse es una decisión, pero luchar es un deber.

Ruido para demostrar que mientras queden en el planeta personas con coraje, sangre, nobleza y decisión… la esperanza podrá dejar de ser una utopía y convertirse en una amenaza para quienes temen al cambio.

Porque el verdadero fracaso no es caer, el verdadero fracaso es aceptar no levantarse jamás; es mirar la injusticia a los ojos y elegir apartar la mirada; es permitir que el miedo dicte el rumbo de nuestras convicciones.

Yo elijo el ruido, elijo ser incómodo, elijo no callar cuando otros prefieren la comodidad del silencio. Elijo ser la grieta en los muros, la chispa en la oscuridad, la voz que insiste aunque intenten apagarla.

Que mi ruido moleste, que irrite, que despierte, que provoque. Que sea un recordatorio de que aún queda fuego en la sangre, de que la dignidad no se negocia y de que la rebeldía, cuando nace del corazón, puede convertirse en un acto de amor por el futuro.

Mientras exista una sola persona dispuesta a resistir, a cuestionar, a levantarse, a soñar sin permiso… la esperanza no morirá y el ruido seguirá creciendo por el bien de la humanidad.

José Manuel Varela Mosquera (Ourense)