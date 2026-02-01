Respeto, empatía y verdad

La misa funeral oficiada el pasado jueves en Huelva se celebró gracias a que se impuso la voluntad de los familiares de las víctimas mortales fallecidas en Adamuz. España es un estado aconfesional; sin embargo, la inmensa mayoría de la población se identifica con el cristianismo, vertiente católica y en Andalucía tal vez donde más evidente sea esa idiosincrasia bajo una incuestionable advocación mariana.

El intento de imponer un acto laico supondría una afrenta a los sentimientos y creencias de los únicos protagonistas: Las víctimas mortales, familiares y allegados. Aparte del aspecto religioso, la ceremonia fue una muestra inequívoca de empatía con quienes están sufriendo un dolor desgarrador que rastrilla su ser como si de una zarpa de fiera se tratara. No era menester profesar la fe católica para acudir al funeral, no se exigía un carné que acreditara su pertenencia a la grey; la entrada era libre y gratuita para creyentes, agnósticos y ateos, también para quienes profesaran otra religión; las puertas estaban abiertas de par en par a toda persona de buena voluntad, deferente con los dolientes, mostrando su amparo y compartiendo sus sentimientos.

Hubo ausencias clamorosas y elocuentes. ¿Por qué no fueron? La verdad se corrompe o con la mentira o con el silencio. “Cicerón dixit”.

Francisco Javier Sáenz Martínez (Lasarte)