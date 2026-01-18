Don Quijote frente a los molinos del siglo XXI

Si don Quijote despertara hoy, no le asombrarían tanto las máquinas como el modo en que los hombres las miran. Vería gentes caminando con la cabeza inclinada, no por humildad sino por devoción a pequeños espejos luminosos donde buscan verdades ajenas y olvidan las propias. Pensaría quizá que son nuevos libros de caballerías… relatos veloces, exagerados, llenos de promesas de gloria inmediata, que inflaman el ánimo pero rara vez enseñan a vivir con nobleza. Y aun así no los despreciaría del todo, porque el hidalgo sabía que toda ilusión, incluso la errada, nace de un deseo profundo de sentido.

Le dolería comprobar que la palabra “honor” ha perdido peso y que la justicia suele medirse por conveniencia. Vería gigantes donde otros ven sistemas, estructuras invisibles que aplastan a los débiles mientras se llaman a sí mismas progreso. No le costaría enfrentarlos, aunque volviera a caer, porque para él la derrota nunca fue motivo de vergüenza, sino prueba de fidelidad a un ideal. Se preguntaría cómo un mundo tan lleno de voces puede escuchar tan poco, y cómo tanta prisa ha dejado sin tiempo al corazón.

Sin embargo, don Quijote también encontraría razones para la esperanza. Reconocería caballeros sin armadura en quienes ayudan sin ser vistos, en quienes defienden al distinto, en quienes aún creen que la bondad no es ingenuidad sino valentía. Vería Dulcineas no en la perfección, sino en la dignidad cotidiana de quienes resisten sin aplausos. Sonreiría al descubrir que, pese a todo, la locura de soñar sigue viva, aunque ahora se disfrace de otros nombres.

Y acaso diría, con voz cansada pero firme, que el mundo actual no necesita menos idealistas, sino más quijotes conscientes de su locura. Porque solo quien se atreve a mirar la realidad con ojos de justicia, aun sabiendo que puede equivocarse, es capaz de empujarla un poco hacia lo que debería ser…

José Manuel Varela Mosquera (Ourense)