Una sanidad rota

Los médicos convocan huelga indefinida desde el 16 de febrero -una semana al mes hasta junio, manifestación el 14 en Madrid-. Reclaman un Estatuto Marco propio porque el borrador ministerial ignora sus guardias abusivas y condiciones extremas.

Se entiende perfectamente. El problema es que SU lucha la pago YO y millones como yo. Un ciudadano espera consulta en onco, otro una cirugía de cadera, con una lista de espera hasta el más allá. En las huelgas pasadas se tumbaron 450.000 consultas y miles de operaciones vitales. Cada retraso es cáncer no detectado, infarto tardío, muerte evitable.

Sanidad dialogue ya: estatuto diferenciado, MIR masivos, incentivos para retener médicos. Castilla-La Mancha tiene centros sin médico de familia; Madrid, plazas sin cubrir. ¿Nuestra sanidad pública colapsando mientras Europa roba talento? Sin médicos, sin pacientes salvados, sin futuro.

No somos cifras ni “daños colaterales”. Somos contribuyentes que pagamos impuestos para una sanidad universal, no para peleas interminables entre sindicatos y gobierno. Médicos quemados, pacientes esperando y muriéndonos. ¿Para cuándo un pacto real? ¿O solo queda la privada para quien pueda pagarla? Otra joya del país que va apagando su pasado brillo.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)