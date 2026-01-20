El eco de la justicia universal

CARTAS AL DIRECTOR
CARTAS AL DIRECTOR
Qué manera tan humilde y emocionalmente poderosa de actuar: caminar kilómetros y kilómetros por la paz del mundo. Un grupo de monjes budistas recorre Estados Unidos en fila con destino a Washington D.C.; con sus túnicas color azafrán y sus almas cargadas de esperanza, avanzan convencidos de su propósito.
Su energía (aunque resulte insignificante para algunos) viaja a la velocidad de la luz en busca del eco de la justicia universal. Estamos de vuestro lado.
Jesús Sánchez Ajofrín Reverte (Albacete)
