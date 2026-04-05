La señora tenía todo tipo de plantas en su balcón. En febrero algunas ya empezaban a florecer. Para la primavera ya había flores amarillas, naranjas, rojas y rosas. También híbridas de varios colores. Su balcón estaba en medio de la fachada.

El edificio estaba constituido por entrantes y salientes en todas partes. Cóncavos y convexos. Irregulares y de dudoso trazado. Las ventanas de cada piso cambiaban de tamaño y forma sin aparente lógica. El color del edificio era un tono crema antiguo ennegrecido por el humo de la carretera. Las plantas de otros balcones estaban secas. Cómo su tierra. Sólo asomaban restos marrones de su antiguo tallo.

Una primavera las plantas con flor de la señora comenzaron a colonizar las macetas de otros balcones. Poco a poco, la fachada quedó inundada de miles de flores. El edificio era ahora un parque botánico vertical. Las enredaderas y la hiedra cubrieron todo lo que quedaba de la fachada. Ya nadie podía ver los salientes irregulares y de dudoso diseño. Nadie podía ver las extrañas ventanas . Nadie podía ver el color crema antiguo ennegrecido por el humo.

Emmanuel Rueda Girondo (Vigo)