Siempre existe “El día después…”

Para bien o para mal, siempre hay un día después. Llega sin autorización, sin importar si la jornada anterior estuvo marcada por la euforia o por el fracaso, por la celebración o por el desencanto. El día después no entiende de discursos poderosos ni de promesas hechas al calor del momento. Es sobrio, directo, implacable. Nos recuerda lo que somos cuando el bullicio disminuye y las emociones se apagan.

Después del triunfo, el día siguiente pone a prueba la humildad. Después del error, exige responsabilidad. Tras la crisis, reclama madurez; y después de la pérdida, nos obliga a medir la profundidad de nuestras convicciones. En el día después ya no valen las excusas ni las declaraciones impulsivas; cuentan los actos, la coherencia, la capacidad de sostener lo dicho cuando ya no hay apoyos que lo respalden.

Vivimos en una época que magnifica el instante… la reacción inmediata, el veredicto apresurado, la opinión que se viraliza antes de haber sido pensada. Sin embargo, la verdadera dimensión de los hechos no se define en el momento de mayor intensidad, sino en la calma que le sigue. Es en ese terreno menos visible donde se revelan las consecuencias y se mide el carácter. Allí se distingue entre la emoción pasajera y el compromiso real.

El día después es meditación y es construcción. Es el punto en el que las palabras deben transformarse en decisiones cotejadas. Puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es una oportunidad… la oportunidad de corregir, de reafirmar, de empezar de nuevo con mayor conciencia.

Para bien o para mal, siempre hay un día después; y cuando llega, no pregunta qué sentimos ayer, sino qué estamos dispuestos a hacer hoy.

José Manuel Varela Mosquera (Ourense)