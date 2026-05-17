Ni España puede llegar a menos ni ellos a más

No trato de dar lecciones, solo relato situaciones que he vivido. Año 1958, cumplí la mili en Burgos, en Caballería. Con 22 años tuve que ir a trabajar a Orense, yo residía en Santander, al Banco Español de Crédito. Tenía un compañero en la oficina, de más edad que yo, y tenía un tío que era general, amigo de Franco. Según su testimonio, cuando había Consejo de Ministros, si uno no funcionaba bien, al comenzar la reunión, Franco le decía: “Parece que Vd. iba a dimitir”. Es decir, quedaba despedido.

Hoy ocurre exactamente igual pero al revés, cuanto más inútil seas más alto subirás, para eso está el “pueblo sufrido y globero” como decía Cantinflas, para trabajar, para mantener a tanto inútil y mediocre, porque así mantendrás el poder sobre esta sociedad degradada, en la cual ya es más importante un perro que una persona. Vamos viento en popa a toda vela para despeñarnos por el acantilado.

Jaime Fomperosa Aparicio (Santander)