El placer de comunicar

Amigos y amigas:

El día 17 de mayo se celebra la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con este motivo el papa León XIV ha hecho público un documento titulado “Custodiar voces y rostros humanos”. En él considera que “el rostro y la voz son sagrados”, ya que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza”. Nos advierte que, simulando voces y rostros humanos; simulando sabiduría y conocimiento, empatía y amistad, la Inteligencia Artificial no solo puede interferir en la información sino que también puede invadir el nivel más profundo de las relaciones humanas. Por eso, el papa nos invita a dar un sabio uso a los nuevos instrumentos de comunicación.

Quiero comunicaros hoy unos sentimientos que estos días acampan en mi mente y viven en mi corazón. Mi deseo es que nuestro silencio envuelva más que nuestras palabras, en la conversación familiar y en la conversación de amigos y de políticos, porque es un placer escuchar al que sabe hablar. Vamos a hacer, pues, silencio antes de dialogar y durante el dialogar, para pensar qué y cómo hablar, qué y cómo contestar.

Hablemos de fútbol, política, economía…, sin romper nunca la armonía; hablemos con calidez, frescura y soltura, sin perder nunca la compostura. Hagamos silencio después de hablar, para escuchar, interiorizar y contrastar, siempre sin atropellar. No rompamos los puentes que enlazan nuestras palabras. Ante una epidemia mundial de ronquidos, agradecemos a Evelio Traba su invitación, en su columna del día 23 de abril, a leer a Rilke.

Algunos dicen que caminamos hacia una España sin conversación, porque al otro no prestamos atención. Nosotros en esa ola no surfeamos, porque la gente quiere colaboradores y no agitadores. El papa León XIV, ante la Inteligencia Artificial, nos invita a “no renunciar al propio pensamiento para no contentarnos con una compilación estadística artificial y correr el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”.

Amigos y amigas, aunque la higuera no echara yemas y las viñas no dieran uvas; aunque el olivo olvidara Aceites Abril y los campos no florecieran; aunque el Miño no fluyera y la nieve no adornara los inviernos de Manzaneda, nosotros seguiríamos escuchando y comunicando, con amistad y amor a la criatura humana de nuestro alrededor.

Adolfo Requejo Rodríguez(Ourense)