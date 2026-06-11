¿Y la finca pa’ cuando?

Llega el verano, llegan las grandes fiestas... Ourense se viste de gala... Y la periferia nos vestimos con la rabia; la rabia de todos los años, tener que pedir lo mismo: “Por favor, desbrocen la finca de la Diputación”. No queremos las víboras como mascotas en los patios de las casas ni tampoco las ratas como acompañantes... Las garrapatas tampoco son bienvenidas. Solo pedimos poder cruzar la finca sin tener que atravesar un bosque del Amazonas.

Todos los años lo mismo, ya se está convirtiendo en costumbre esta carta, ¿de verdad tan difícil es? Poner un recordatorio de que, igual que es para nosotros obligatorio limpiar nuestras fincas, también lo sea la finca más grande de Ourense. Este año cobra más importancia el asunto, porque, además de que tenemos okupas viviendo por todos los alrededores de la finca, la maleza y la basura inunda los dos edificios que colindan con ella y cualquier día, tras una de esas barbacoas que acostumbran a hacer nuestros nuevos vecinos, una chispa provoca un incendio y vamos todos para el otro mundo, y la verdad creo que a ningún vecino de la Cuña de Abaixo nos apetece mucho.

Hagan sus apuestas, ¿llegaremos a julio con solución?

Andrea Gómez Estévez (Ourense)