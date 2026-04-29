Furia sin freno

A lo largo de la historia, distintos líderes -en contextos y épocas muy diferentes- han recurrido a la violencia como instrumento de poder, ya sea para expandir territorios o para someter a sus propias poblaciones. La fuerza de las armas, la represión o la intimidación se convierten entonces en herramientas habituales cuando fallan -o se desprecian- los límites políticos, legales y morales.

Cada siglo ha conocido figuras cuya ambición o visión del mundo ha desembocado en conflictos devastadores. Las razones esgrimidas -ideológicas, estratégicas o incluso personales- pueden variar, pero las consecuencias suelen repetirse: vidas truncadas, familias desgarradas y sociedades marcadas durante generaciones. Conflictos actuales, como el de Israel y Palestina o las tensiones con Irán, muestran hasta qué punto estas heridas dificultan cualquier diálogo duradero. Aunque la comunidad internacional ha tratado en ocasiones de contener estos impulsos, no siempre ha logrado evitar que la violencia alcance dimensiones trágicas.

Resulta paradójico que, como sociedad, dediquemos enormes esfuerzos a prolongar y mejorar la vida humana, mientras persisten dinámicas de poder capaces de destruirla a gran escala. No solo se pierden vidas, sino que se siembran heridas profundas que condicionan el futuro de pueblos enteros.

Quizá esta realidad nos enfrenta a una de las contradicciones más inquietantes de nuestra especie. Y cabe preguntarse: sin el coste humano y material de esta violencia recurrente, ¿cómo habría sido nuestro recorrido como civilización?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)