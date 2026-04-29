La solidaridad y el miedo

En el atentado perpetrado contra el emperador del mundo, toda la sociedad se solidarizó con él y condenó el uso de la violencia para lograr cualquier fin. Este frustrado acto contra una sola persona, mostró una actitud colectiva de rechazo a cualquier forma de agresión con el fin de matar. Una muestra de solidaridad encomiable, como no podría ser de otra forma.

Sin embargo, este comportamiento de rechazo contra actos violentos, con resultado de muerte, no se aplica con lo sucedido en Palestina o Irán, en dónde los muertos se cuentan por millares, gente inocente e indefensa, mujeres, niños, ancianos. Actos violentos e ilegales con resultado de víctimas que nada hicieron para justificar tamaña barbaridad.

El emperador se reserva como propio el derecho a bombardear a todo aquél que no le lama el c...

¿Por qué el miedo se impone a la razón y la justicia? ¿Puede más el negocio de las armas que la vida? Valores como la dignidad, la coherencia, la solidaridad, la empatía, escasean cada vez más. Una pena.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)