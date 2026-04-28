Quien juega a perderte déjalo ganar

En estos tiempos, muchos ciudadanos sentimos que la gestión política nos ha dejado en un limbo, como si nuestra voz y nuestras necesidades no tuvieran peso en las decisiones que nos afectan directamente. La sensación de abandono, de que la clase política juega a perder en lugar de ganar con su pueblo, es cada vez más palpable.

Es como si los gobernantes, en su afán de mantenerse en el poder, prefirieran que las cosas sigan igual o peor, en lugar de tomar decisiones valientes y responsables que beneficien a la mayoría. Y en ese juego del desgaste, quienes realmente pierden somos nosotros, la ciudadanía, que vemos cómo nuestras expectativas se diluyen en promesas incumplidas y gestiones negligentes.

Este descontento no puede seguir acumulándose en silencio. La verdadera expresión de nuestro sentir se refleja en las urnas, cuando acudimos a votar con la esperanza de cambiar las cosas y, muchas veces, con la decepción de que nuestras voces no han sido escuchadas o respetadas.

Solo así podremos construir un camino en el que la ciudadanía deje de sentirse abandonada

Quizá, en este escenario, la mejor opción sea dejar que esa estrategia de “perder para ganar” se quede en su juego y nosotros, como ciudadanos, optemos por no seguirles el ritmo. Es hora de que quien juega a perderte, simplemente deje ganar a la gente que sí busca un cambio real, una gestión honesta y un compromiso sincero con el bienestar común. La dignidad del pueblo no se negocia.

Porque solo así podremos construir un camino en el que la ciudadanía deje de sentirse abandonada y pase a ser protagonista de su propio destino.

Cierro la carta con una cita de Napoleón Bonaparte: “Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos”.

Rubén Garrido Rivero

(Ourense)