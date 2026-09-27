Sobre galiñas e cativos
Sobre galiñas e cativos
Da falta de abundancia no canto dos nacementos na provincia moito se ten escrito, pero moito máis do índice de envellecemento, algo que lideramos, un honor para Ourense: líderes nas dúas táboas.
De grandes despachos con vistas emanan, de cando en vez, ideas para que teñamos máis nenos: que se axudas, subvencións, actividades, burocracia, condicións que as fan pouco alcanzables. Sen acudir ao máis esencial: coidar o que temos.
Servizos como as Galiñas Azuis son sinónimo de calidade, un orgullo, ganas de que os teus cativos poidan acceder ás prazas. Un exemplo de deixadez institucional e municipal ocorre en Paderne de Allariz (e noutros municipios). Unha escola infantil sen calefacción desde o inverno, porta de entrada sen motor, mostras de deixadez por parte de quen as mantén. Non mellor no capítulo de recursos humanos: imos cara a outubro e prazas de profesoras sen cubrir, porque total, dá igual poñer unha profesora con 7 nenos… Todos sabemos que iso é unha tarefa doada.
Sen caer na tristura, pero mirando desde fóra a decadencia á que se chega por deixadez institucional, a pesar dos esforzos das persoas que traballan nas nosas Galiñas Azuis.
Navor Pereira (Ourense)
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