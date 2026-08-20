El verano que nos está matando

Las cifras no mienten, y duelen. España ha registrado 1.108 muertes atribuibles a las altas temperaturas solo entre el 1 y el 15 de agosto de 2026, casi 150 más que en el mismo periodo del año pasado. Desde junio, el sistema MoMo estima más de 4.000 fallecimientos por calor, un 67% más que en 2025. Europa no es una excepción: el verano de 2026 es el más caluroso jamás registrado en Europa Occidental, con miles de víctimas adicionales.

Esta estadística no desciende. Todo lo contrario. Al igual que los incendios forestales, que ya han calcinado más de 265.000 hectáreas en España, superando el récord absoluto de 2025, y han causado decenas de víctimas mortales. Julio de 2026 duplicó la mortalidad por calor respecto a julio de 2025.

No podemos seguir normalizando lo extraordinario. Cada ola de calor es un recordatorio de que la crisis climática ya no es una amenaza futura, sino una emergencia presente. Las políticas de adaptación y mitigación deben ser tan urgentes como las evacuaciones ante un incendio.

La inacción tiene un coste humano que ya estamos pagando con vidas. ¿Se hablará de este verano en el Parlamento? Se precisa un pacto de Estado que combata incendios y muertes. ¿Tendrán consenso los diputados, o las clásicas ideologías lo impedirán? Los muertos y los incendios no entienden de pensamientos ideológicos.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)