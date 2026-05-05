Un mundo de pícaros

El siglo XXI, tan moderno y tecnológico, ha perfeccionado el arte de la mentira. Ahora se miente con más sutileza, con filtros y algoritmos. Se fabrican guerras a base de falsedades bien editadas y se difunden por redes sociales que, lejos de acercarnos, nos enredan en un laberinto de bulos y trolas que generan confusión, ira y entretenimiento a partes iguales.

Hasta el fútbol, ese refugio del pueblo, se ha contagiado del teatro de la falsedad. Jugadores que se dejan caer con el dramatismo de un actor clásico, rodando por el césped mientras exigen justicia con tarjeta amarilla o, mejor aún, roja. El público aplaude. Los niños aprenden. La función continúa.

Un nuevo virus recorre el planeta, uno que no se detecta con test ni se cura con vacunas

En política, los protagonistas cambian, pero el guion es el mismo. Nadie dijo lo que dijo, aunque ahí esté la hemeroteca para recordarles su propio pasado. Ejemplos sobran, corazones sinceros escasean.

Y en medio de este panorama, pedimos a la Inteligencia Artificial que sea ética y veraz, mientras los humanos seguimos premiando la trampa y el disfraz. La picaresca, aquel género literario que retrataba la picardía del hambre, hoy se alimenta del exceso y de la mentira digital.

Un nuevo virus recorre el planeta, uno que no se detecta con test ni se cura con vacunas. La enfermedad de la falsedad sigue siendo el arte de engañarnos a nosotros mismos. ¿Hasta cuándo? El carpe diem del instante es lo que hoy vale. Mañana… ¿quién se preocupa de esta banalidad?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)